Rugbyers Ducks/Oysters kunnen voorsprong niet vasthouden in Arnhem

32 minuten geleden

Waar de rugbyers van Ducks/Oysters voor rust nog een voorsprong opbouwden, moesten zij in de tweede helft diep het hoofd buigen voor The Pigs in Arnhem.

Via de tandem Van der Vleuten/Van de Loo stond het binnen tien minuten 0-12 voor de Boxtels-Oisterwijkse combinatie. Een vlotte tegen try van de Arnhemmers liet zien dat zij zich niet zomaar gewonnen gaven. Maar uit sterke individuele acties wisten de bezoekers weer tweemaal te scoren. De gastheren deden vlak voor rust wat terug dit bracht de tussentsand op 14-24 voor Ducks/Oysters.

Ondanks deze redelijke voorsprong was het duidelijk dat de een wedstrijd veel strijd en inzet vergde en dat de thuisploeg er een tandje bij deed. Dit bleek toen The Pigs na rust meteen scoorde en de stand op 21-24 bracht.

De onervaren scheidsrechter liet ruimte voor fysiek weerwerk op het randje of er overheen. De meer ervaren Arnhemmers maakten beter gebruik van deze situatie. Hierdoor kantelde halfweg de tweede helft het duel volledig in hun voordeel. The Pigs liep uit naar 45-24 waardoor het verzet van Ducks/Oysters werd gebroken. Uiteindelijk werd het 66-36.

Zondag 17 maart om 13.00 uur (afwijkende tijd) komt koploper en bijna-kampioen Utrechtse RC op bezoek in het Boxtelse sportpark Den Wielakker.