Essche Boys verliest thuis belangrijke punten

ma 11 mrt, 15:56

Essche Boys kreeg zondag RKVSC uit Velddriel. De belangrijke wedstrijd in de strijd om de bovenste plaatsen van de vierde klasse werd verloren: 0-2.

De gastheren hadden aanvankelijk meer balbezit en braken via Julio van Ginkel een aantal keer gevaarlijk door. Velddriel wordt voor het eerst gevaarlijk via een kopbal van spits Johny de Nies die voorlangs ging.

Ook hierna hield Essche Boys overwicht qua balbezit maar echt gevaarlijk werd de ploeg niet. Een schot van Quint den Ouden vanaf de rand van het zestienmetergebied ging naast en een inzet van Lars van Wanrooij belandde in het zijnet.

Een volgende uitbraak trof Velddriel wel doel. De doorgeschoven nummer tien kwam vrij op de rechterflank waarna De Nies de bal rustig in de linkerhoek schoof.

ALLES OF NIETS

De tweede helft spitste zich toe op de slotfase waar Essche Boys overging op alles-of-nietsvoetbal met veel spelers voor de bal. Het opportunistische spel leverde echter geen kansen op. Uit een uitbraak over de linkerflank was de technisch en fysiek sterke buitenspeler van Velddriel opnieuw te sterk voor zijn directe tegenstander. Hij creëerde voor zichzelf een één-op- éénsituatie en bleef daarin koelbloedig overeind: 0-2.

Door deze nederlaag moet Essche Boys de tweede plaats opnieuw afstaan aan DVG en is het gat met koploper ODC opgelopen tot zeven punten. De afstand met de nummers vier en vijf op de ranglijst wordt kleiner. Zondag 17 maart moet de ploeg zich zien te revancheren in de strijd om de promotieplaatsen. Hiervoor staat een uitwedstrijd bij SC Elshout op het programma. Aftrap in sportpark Den Donk om 14.00 uur.