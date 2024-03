MEP-speler Giel Peijnenburg in duel met de keeper van MHC Best.

Hockeyers MEP slaan bres door ruime zege op hekkensluiter

17 minuten geleden

De hockeyers van MEP wonnen zondag ruim van buurman Best (6-0) en zien hun voorsprong op de naaste concurrenten voor de titel groeien tot maar liefst negen punten. Die voorsprong en de ongeslagen status tonen veel gelijkenis met die van PSV-voetballers in de eredivisie. Het vrouwenteam kon de goede lijn van een week eerder niet doortrekken en verloor op eigen veld met 1-2 van DES uit Kaatsheuvel. Het lijkt uit te gaan draaien op de middenmoot.

Het krachtsverschil tussen de koploper en de hekkensluiter bleek zondag groot. Door de vele blessures deed coach Jaro van Eekelen een beroep op Rein Scheenstra. De Nijmegenaar is coach van het Boxtelse vrouwenhockeyelftal en staat immers op de spelerslijst. Het bleek een uitstekende keuze.

Ook mochten weer enkele spelers uit de A-jeugd van zich laten horen. Jesse van Uden greep die kans en opende fraai de score 1-0. Het overwicht van MEP nam toe en uit de vele strafcorners zorgde Sam Verzijden nog voor de rust de 2-0 en 3-0.

In de tweede helft wisselde Van Eekelen zijn keeper Floris Schellekens voor Aaron Voogd om ook die aan zijn speelminuten te laten komen. En net als Schellekens hield Voogd keurig de nul. MEP was ook in de tweede helft veel sterker, maar sprong erg slordig met de kansen om. Er vielen opnieuw ‘maar’ drie goals. De altijd gevaarlijke Jan-Julius Klumper liet de 4-0 aantekenen. Rein Scheinstra maakte 5-0 en passte slim op Bram Schröder, die opnieuw Klumper liet scoren: 6-0. Dat was tevens de eindstand.

Coach Van Eekelen was tevreden over het vertoonde spel, maar was nog meer in zijn nopjes met de uitslagen van de concurrenten. Zondag 17 maart speelt MEP tegen die andere buurman: Hopbel in Schijndel. De Boxtelaren komen bij winst weer een stap dichter bij de titel, maar de thuisploeg verkeert in zwaar weer en zal zijn huid duur verkopen. Afslag op de Rooijse Heide om 14.45 uur.

GEWAARSCHUWD

De vrouwen van MEP waren gewaarschuwd voor de grootse vorm waarin tegenstander DES momenteel verkeert. Dat bleek te kloppen. De ploeg uit Kaatsheuvel zette de thuisploeg stevig onder druk en bleek ook nog te beschikken over levensgevaarlijke spitsen. Het regende strafcorners in de beginfase en pas na een kwartier kwam de eerste kans voor de Boxtelse hockeysters. Het werd steeds duidelijker dat zij het moesteb proberen via de flanken. Op het middenveld was de ploeg uit Kaatsheuvel heer en meester. Met een 0-0 ruststand mocht MEP meer dan tevreden zijn.

In de tweede helft hetzelfde beeld, maar de speelsters van Rein Scheenstra kregen wel enkele uitstekende kansen om de score te openen. Een doelpunt werd echter afgekeurd. De druk op het Boxtelse doel werd steeds groter. Keepster Fleur van Haaren hield dapper stand, maar iedereen voelde aan dat het niet bij 0-0 zou blijven.

Toen tien minuten voor tijd de onvermijdelijke 0-1 viel, besloot Scheenstra zijn keepster te wisselen voor een veldspeelster. Zijn gok pakte verkeerd uit. De gastvrouwen ontwikkelden weliswaar een slotoffensief, maar DES counterde slim naar de 0-2. In de allerlaatste fase belandde de bal bij een rommelige strafcorner nog in het doel (1-2), maar de aansluitingstreffer kwam te laat voor de thuisploeg.

Zondag 17 maart spelen de MEP-vrouwen in Delft tegen nummer twee Hudito (Houd uw doel in ’t oog). Dat doel is voor de Boxtelse hockeyvrouwen de aansluiting houden met de top drie. Afslag om 12.45 uur.