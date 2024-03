Schutters l’Union Boxtel zijn kampioen 25 meter-competitie

57 minuten geleden

Het eerste viertal van handboogschutterij l’Union Boxtel heeft dinsdag 5 maart na het achttien meter-kampioenschap ook beslag gelegd op de eerste plaats bij het onderdeel 25 meter, in de A-klasse. De wedstrijd was in Schijndel.

De laatste competitierondes moest l’Union het doen zonder Jelt van den Langenberg die met een gebroken duim noodgedwongen aan de kant bleef. Het team behaalde 5 maart een magere 650 punten, maar dat waren er genoeg voor de titel.

In Schijndel liet Henk Jegers 219 punten optekenen, Ad van de Langenberg 218, Marchel Kluijtmans 213 en invaller Kay Scheepens 205, een persoonlijk record.

Het tweede viertal, dat uitkomt in de B-klasse, is na zeven wedstrijden op de derde plaats geëindigd, alleen de teams van Landmans Unie Schijndel en De Rozenjagers Eerde deden het beter.

In de eigen accommodatie aan de Molenwijkseweg schoot het team dinsdag 5 maart 633 punten bijeen. De resultaten kwamen van Edwin Looyaard met 216, Patrick Fijneman met 214, Tonny van Esch met 203 en Ben Westenburger met 198 punten.

Overige resultaten

Bas Ursem persoonlijk record van 212 punten, Vince van Boxtel 207, Tijn Scheppens persoonlijk record van 202 punten, Sylvana van de Burgt 194, Mathieu Berrevoets 174 en Lucja Rudnicka 135 punten. In de klasse barebow, waarin de deelnemers schieten met een boog zonder vizier en stabilisators, deden Marchel Kluijtmans en Henk Jegers goed mee. Marchel behaalde 213 punten en Henk 200.