ODC sleept periodetitel uit het vuur in lastige pot

38 minuten geleden

ODC, koploper in de vierde klasse D, heeft zondag de tweede periodetitel behaald door thuis met 3-1 te winnen van RKKSV en de voorsprong op nummer twee DVG uitgebouwd tot zes punten. In het eigen sportpark Molenwijk zou het duel met de hekkensluiter geen probleem moeten zijn. Hoe anders pakte dat voor de pauze uit.

De gasten uit Kruisstraat zorgden voor het meeste doelgevaar en kwamen in de zestiende minuut op voorsprong toen Kaj de Visser een voorzet vanaf rechts knap afrondde: 0-1. Bij de thuisploeg lukte er maar weinig. Na een halfuur spelen leken de bezoekers de voorsprong te verdubbelen maar de treffer van opnieuw De Visser werd wegens buitenspel afgekeurd. Meteen daarna kwam de ploeg van trainer Piet Drijvers bijna gelijk. Just van Wijk haalde aan de linkerkant de achterlijn, gaf de bal voor, maar Stijn Pijnenburg mikte net naast.

TWEEDE GEEL

De laatste minuten van het eerste bedrijf waren bepalend voor het verdere verloop van de wedstrijd. In de 43e minuut zette uitblinker Anir Mairouche druk op een verdediger van RKKSV. Die speelde daardoor te kort terug op de eigen keeper waardoor Mairouche de bal kon binnenschuiven: 1-1. Meteen daarna zette ODC nog een keer aan. Daarbij speelde captain Sjoerd van Lokven zich knap vrij op de achterlijn waarna Matai Seebregts de afgeleverde voorzet tegen de touwen schoot: 2-1. De ellende voor de gasten werd nog groter toen De Visser in de blessuretijd van de eerste helft zijn tweede geel kreeg en van het veld moest.

Ondanks de numerieke meerderheid lukte het de tricolores na de pauze aanvankelijk niet om de verlossende derde treffer te maken. Kansen kwamen er nu wel. Invaller Ayoub Omair kopte in de vijftigste minuut net naast en Van Lokven raakte vijf minuten later de paal. Na een dik uur spelen werd een doelpunt van Stijn Smulders wegens buitenspel afgekeurd. In de 71e minuut viel dan toch de derde Boxtelse goal. Pijnenburg bracht de bal vanaf links voor het doel waar Tijn Trommelen stond om de 3-1 binnen te schieten. Daarmee was de wedstrijd gespeeld. De thuisploeg kreeg nog kansen, maar rondde niet goed af. De gastheren zagen ook nog een doelpunt wegens buitenspel afgekeurd worden. Het bleef 3-1.

De Boxtelaren richten hun vizier op het kampioenschap. ODC staat na vijftien wedstrijden aan kop met 36 punten. Zes punten meer dan runner-up DVG. Zondag 17 maart spelen de tricolores opnieuw thuis, deze keer tegen BMC. De aftrap is om 14.00 uur.