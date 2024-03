RKSV Boxtel wint ‘burenruzie’ in kelderklasse

43 minuten geleden

LSV uit Lennisheuvel ontving zondag ‘buurman’ RKSV Boxtel voor een derby in de kelderklasse. Beide ploegen beëindigden de slechte wedstrijd met tien man. De gasten gingen met de punten aan de haal.

De thuisploeg eindigde de wedstrijd met tien man vanwege een rode kaart van Teun de Jong. Hij maakte in de tweede helft een forse overtreding op Lars van Hamond. Die viel geblesseerd uit, terwijl zijn ploeg het maximale aantal wissels al had toegepast. Op de eindstand had dit gebeuren geen invloed. RKSV Boxtel scoorde niet meer, LSV was de hele wedstrijd niet bij machte het doel te vinden en slaagde daar ook in de slotfase niet in.

De eerste treffer viel tamelijk vroeg in de wedstrijd. Jaap Arts, keeper van de bezoekers, had na een kwartier zijn eerste balcontact. Hierop volgde een ingooi waaruit een treffer voortkwam. Gerben van Boxtel speelde Haike van Heesch de bal toe en die schoot bijna vanuit stand vanaf een meter of twintig in de linker bovenhoek.

PINGEL

Een strafschop leverde de Boxtelaren de 2-0 op. Lars van Hamond werd in de zestien gevloerd. Jesse van Homelen zette zich achter de bal en schoot de pingel onberispelijk binnen.

Na de rust bleef Jelle Breuer in de kleedkamer en verscheen Abdelatif Azammad is op het middenveld. Door deze wijzigingen leek het ogenschijnlijk niet beter, maar juist stroever te lopen bij de gasten. Na een dik uur verliet Van Heesch het veld voor Valentijn Waals. Met hem kwamen er, mede dankzij zijn snelheid, weer wat aanvallende impulsen.

Doelpunten leverden die echter niet op. De thuisploeg viel niet heel veel aan, maar verscheen in de 67e minuut toch gevaarlijk voor het doel van de tegenstander. De poging leverde een corner op.

Uit de tegenstoot dacht RKSV Boxtel de derde treffer te maken, maar Waals stond buitenspel. Bovendien schoot hij tegen de keeper aan.

VOLLE WINST

Niet lang daarna moesten beide teams met tien man verder. Doelpunten vielen er niet meer. RKSV Boxtel pakte de volle winst. Zondag 17 maart gaan de Boxtelaren op bezoek bij Casteren. De aftrap is daar om 14.30 uur.