Ad Dekker opgenomen in Martial Arts Hall of Fame

Taekwondoschoolhouder Ad Dekker wordt opgenomen in de International Martial Arts Hall of Fame. ,,Een enorme eer na bijna 45 jaar taekwondo, hapkido, zelfverdediging en boksen”, meldt de in Esch woonachtige sportleraar.