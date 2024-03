Jasper Vorstenbosch van Essche Boys (rechts) scoort het winnende doelpunt tegen DVG. Keeper Merijn Verhoeven tast naast de bal. Dankzij het doelpunt loopt de ploeg uit Esch twee punten uit in de strijd om de tweede plaats in de ranglijst van de vierde klasse D.

DVG delft onderspit in derby tegen Essche Boys

ma 4 mrt, 18:16

Het waren ideale weersomstandigheden voor een mooi gemeentelijk affiche tussen de nummer twee DVG uit Liempde en nummer drie Essche Boys. Het verschil op de ranglijst bedroeg slechts één punt voor aanvang van de wedstrijd van zondag. Er stond dus wat op het spel.

De wedstrijd begin direct met een goede kans voor de gasten uit Esch om op voorsprong te komen in Liempde. Linksbuiten Julio van Ginkel was met een soepele schijnbeweging zijn directe tegenstander te snel af en kan doorlopen richting DVG-keeper Merijn Verhoeven. Hij wist echter de inzet van Van Ginkel met zijn voet te keren.

Na deze flitsende opening van Essche Boys was het vooral DVG dat het balbezit had en via de buitenspelers Teun Welvaarts en Jurre van Veghel gevaarlijk werd. In de 8e minuut werd Jurre van Veghel door twee verdedigers afgestopt. Dat leverde een vrije trap op voor de Liempdenaren. Teun Welvaarts krulde de bal op het Essche doel, maar hij zag zijn inzet op de paal uiteenspatten.

Wat volgde in het restant van de eerste helft was vooral een wedstrijd met veel strijd en duels zonder dat er echte mogelijkheden gecreëerd werden.

ANDER BEELD

Na de rust kreeg het publiek in sportpark de Roode Bleek een ander wedstrijdbeeld te zien. DVG kwam was minder overtuigend in balbezit en de Essche organisatie stond goed. Daardoor konden de blauw-witten verschillende keren gevaarlijk uitbreken. Dat resulteerde in de 71e minuut in de 0-1 voorsprong. Een ingooi vanaf de rechterflank bereikte Lars van Wanrooij die met een knappe actie meerdere DVG-spelers te slim af was. Hij legde de bal terug op de ingeschoven Jasper Vorstenbosch, die de bal droog in de linkerhoek schoof.

Niet veel later leek Essche Boys nog op een 0-2 voorsprong te komen. Luuk Wolfs werd weggestuurd en rondde knap af in de korte hoek. Het doelpunt werd echter afgekeurd vanwege buitenspel.

DVG probeerde uit alle macht nog de aansluitingstreffer te forceren, maar kwam niet door het verdedigende blok van de tegenstander. De wedstrijd bleef daardoor wel tot het einde toe spannend, maar het lukte de thuisploeg niet om de gelijkmaker te scoren.

STUIVERTJE WISSELEN

Door dit resultaat neemt Essche Boys de tweede plaats over van concurrent DVG in de 4e klasse D en lijkt het stuivertje wisselen tussen de twee ploegen uit de gemeente Boxtel. Koploper ODC maakte uit bij Wilhelmina in Den Bosch geen fout (zie elders op deze pagina). De blauw-witten staan daardoor nog vier punten achter op de eerste plek.

Zondag 10 maart speelt Essche Boys een thuiswedstrijd tegen RKVSC uit Velddriel. De aftrap staat gepland om 14.00 uur. DVG gaat op bezoek bij BVV in Den Bosch. Dat duel begint op hetzelfde tijdstip.