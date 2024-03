Vaandelteams MEP pakken volle buit

di 5 mrt, 08:14

Zowel de mannen als de vrouwen van hockeyclub MEP zijn zondag uitstekend begonnen aan de tweede competitiehelft. De vrouwen wonnen in Berkel en Rodenrijs met 1-2 en stijgen naar de vierde plaats in de rangschikking. De mannen versloegen in Veghel Geel Zwart met 0-5 en komen door verlies van de directe concurrenten steviger op de eerste plaats te staan.

Het was zondag echt zoeken voor de Boxtelse vrouwen in het Zuid-Hollandse Berkel en Rodenrijs. ,,We waren in de beginfase te gespannen en kwamen niet aan ons spel toe”, aldus coach Rein Scheenstra. In die fase was de thuisploeg duidelijk beter, maar in het tweede kwart begon het beter te draaien voor MEP en keerden de oude veldpatronen weer terug.

De bezoeksters kregen de eerste kansen en de verdediging stond uitstekend. In de tweede helft wierpen ze alle schroom van zich af en het veldoverwicht werd duidelijk. Floor Schröder zette MEP door een strafcorner op voorsprong. Toen Jikke Appeldoorn naar 0-2 counterde, leek de wedstrijd gelopen. Toch kwam de aansluitingstreffer (1-2) er voor de thuisploeg, zeven minuten voor tijd. Toen was het alle hens aan dek voor de Boxtelse vrouwen. Kansen op de 2-2 kwamen er zeker, maar keepster Fleur van Haaren gaf in de slotfase geen krimp. Coach Scheenstra was zeer tevreden. ,,We zijn de goede weg ingeslagen en zitten nu bij de beste vier.” Wel beseft hij dat de verschillen heel klein zijn. De marge tussen plaats drie en negen is slechts vier punten. Zondag komt DES uit Kaatsheuvel naar Boxtel. ,,We moeten nu doorpakken richting top drie”, aldus Scheenstra. Afslag zondag in sportpark Molenwijk om 12.45 uur.

FYSIEK OVERWICHT

De mannen van MEP kwamen zondag in Veghel in de eerste helft niet tot scoren, maar waren in de tweede helft fysiek veel sterker dan de tegenstander en troffen toen vijf keer doel. Met opzet had coach Jaro van Eekelen in de voorbereiding gekozen voor alleen maar uitwedstrijden. De Boxtelaren moeten wennen aan duels op vreemde bodem. Dat moet het laatste zetje worden in de rug richting titel.

In de eerste helft kwam het er nog niet zo uit. Wel een veldoverwicht, kansen en een schot op de paal, maar geen goals. Toen Teun Langenhoff in de tweede helft de score opende (0-1), zette de thuisploeg alles op alles met een wanhoopsoffensief. De Boxtelaren werden in die fase serieus teruggedrongen. Daarna zetten de gasten de turbo aan en was het erop en erover. Tweemaal Pepijn van Thiel, Giel Pijnenburg en Sam Verzijden bepaalden de eindstand op 0-5.

Door blessures moest Jaro van Eekelen zondag een beroep doen op maar liefst drie spelers uit de A-jeugd. Kasper Smits, Joep Holla en Pepijn van Thiel pasten zich moeiteloos aan en deden het uitstekend. Van Thiel scoorde zelfs tweemaal. Coach Van Eekelen was buitengewoon tevreden. Temeer daar de directe concurrenten Oss en Goirle punten verspeelden. Zondag komt buurman Best naar Boxtel. De koploper wil nu doorpakken. Afslag in sportpark Molenwijk om 14.45 uur.