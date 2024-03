Snelle goal RKSV Boxtel luidt makkelijke middag tegen Hulsel in

De wedstrijd die RKSV Boxtel zondag in eigen huis speelde tegen Hulsel ging als een speer van start. Het eerste doelpunt viel al na enkele seconden en zonder balcontact van de tegenstander. Het luidde een relatief gemakkelijke middag in voor de Munselploeg. Het werd uiteindelijk 3-1.

De snelle eerste goal kwam op naam van Lars van Hamond, die zich op maat liet bedienen door rechtsbuiten Jelle Breuer. Terwijl de eerste helft vorderde creëerde Boxtel flink wat kansen en Hulsel slechts sporadisch in de buurt het Boxtelse doel. Er was slechts eenmaal een grote mogelijkheid voor de gasten, maar de inzet ging net langs. Vlak voor rust scoorde een verdediger van Hulsel bijna een eigen doelpunt, ware het niet dat hij snoeihard tegen zijn eigen keeper schoot.

GELIJKMAKER

Direct na de rust ging RKSV Boxtel door waar ze gebleven was: kansen creëren. Maar zoals wel vaker in het voetbal: als je zelf niet scoort, doet de tegenstander dat. Dat gebeurde in de 67e minuut na een voorzet vanaf linksbuiten was het Jochem Snellen die onbedreigd de 1-1 binnen kon koppen.

Zoals wel vaker dit seizoen moet de tegenstander van Boxtel eerst op gelijke hoogte komen, voordat de ploeg echt doorpakt. Even schoot de heenwedstrijd bij Hulsel in gedachten voorbij. Toen kwam de munselploeg met 0-2 voor, maar trok ze met 3-2 alsnog aan het kortste eind. Zover kwam het zondag niet, want in de 73e minuut stuurde Jesse van Homelen zijn spits Van Hamond weg. Die tekende vervolgens keurig de 2-1 aan.

Het daaropvolgende slotakkoord mocht er ook zijn. In blessuretijd bereikte Van Hamond met een lobje Breuer. Ook hij produceerde een prachtige lob en keeper Van de Berg van Hulsel moest machteloos toezien hoe de 3-1 binnen viel.

Met de winst is de munselploeg nu zes wedstrijden achtereen ongeslagen en inmiddels opgeklommen naar de derde plaats op de ranglijst. Zondag 10 maart gaat RKSV Boxtel op bezoek bij LSV in Lennisheuvel. De aftrap is om 14.30 uur.