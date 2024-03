Een eerste verlies voor Taverbo in de voorjaarscompetitie.

Eerste verlies voor Taverbo in voorjaarscompetitie

37 minuten geleden

De voorjaarscompetitie begon voor het eerste tafeltennisteam van Taverbo goed, maar zaterdag werd dan toch een keer verloren. In de vierde wedstrijd van dit seizoen won Belcrum in Breda met 7-6.

Taverbo speelde met Johan van den Nieuwenhuizen, Jordi van der Schoot, Sjoerd Broos en Bram Bakker. Waar Van den Nieuwenhuizen zijn eerste wedstrijd verloor, wist Van der Schoot die juist te winnen. Broos en Bakker moesten ook het onderspit delven in hun eerst duel.

Ook de tweede wedstrijden werden wisselend gewonnen door Van den Nieuwenhuizen en Van der Schoot en verloren door Broos en Bakker. Dat resulteerde in een tussenstand van 5-3 voor Belcrum.

INHAALSLAG

Er volgde nog een inhaalslag dankzij winsten Van den Nieuwenhuizen en Van der Schoot in hun derde duel. Ook de dubbel ging naar Taverbo. Het was echter niet genoeg om de volledige winst mee naar Boxtel te nemen. De eindstand was 7-6 voor Belcrum.

Zaterdag 9 maart speelt Taverbo 1 thuis tegen Smash 1. De wedstrijd begint om 16.00 uur.