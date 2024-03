ODC verstevigt koppositie na winst op Wilhelmina

51 minuten geleden

ODC heeft opnieuw uitstekende zaken gedaan. In Den Bosch werd moeizaam met 0-1 gewonnen van Wilhelmina door een treffer van uitblinker Anir Mairouche. Omdat DVG punten verspeelde (zie elders op deze pagina, staat de ploeg van trainer Piet Drijvers nu steviger aan kop.

In het vorige duel voor de winterstop bleek Wilhelmina uit Den Bosch een lastig te bespelen tegenstander. ODC kwam destijds in eigen huis niet verder dan een 2-2 gelijkspel. Op papier zou de wedstrijd van zondag een lastige uitwedstrijd kunnen worden voor de Molenwijkploeg. Op het Bossche kunstgras waren de tricolores in de beginfase echter de bovenliggende partij zonder dat er grote kansen ontstonden.

Dat veranderde in de 25e minuut toen Tijn Trommelen de bal goed voor het doel bracht. Sjoerd van Lokven speelde vervolgens Anir Mairouche aan die eerst nog op keeper Van den Besselaar stuitte maar in tweede instantie het net vond: 0-1.

Op dat moment hingen er meer Boxtelse doelpunten in de lucht. Daarbij zorgde Trommelen met zijn acties over links steeds voor veel gevaar. Vlak voor rust kreeg de thuisploeg nog een grote kans op de gelijkmaker maar Stef van der Heijden schoot in kansrijke positie naast.

VERSLAPPEN

Na rust verslapte ODC en namen de Bosschenaren het initiatief. De tricolores creëerden nog nauwelijks kansen. In de 74e minuut kreeg een speler van Wilhelmina zijn tweede gele kaart dus leek het gedaan met de spanning. Maar het omgekeerde gebeurde. ODC maakte het zichzelf onnodig moeilijk door niet de rust te bewaren om de overtal situatie uit te spelen. Ondoordachte overtredingen leidden in de slotfase nog tot enkele gevaarlijke vrije trappen voor de gastheren. De Boxtelse defensie bleef overeind en de drie punten gingen mee terug naar Boxtel.

Ondanks de matige slotfase kunnen de Boxtelse supporters tevreden zijn met het behaalde resultaat. De tricolores lopen immers uit op de concurrentie. Er moet echter elke week weer voor de punten geknokt worden. ODC speelt zondag 10 maart de volgende wedstrijd. Dan komt hekkensluiter RKKSV op bezoek in Boxtel. De aftrap is om 14.00 uur.