MEP in zijn nopjes met sponsor Brabant Sports

za 2 mrt, 16:00

De hockeyers van MEP spelen de komende zes jaar weer in de shirts van Brabo. De winkel Sport 2000 Brabant Sports, die de kleding levert aan de club, verlengt namelijk het sponsorcontract.

Eigenaar Joop Seegers van de sportzaak aan de Clarissenstraat en Michiel van Nieuwenhuize van Kubus Sports (eigenaar van het merk Brabo), zetten vorige week hun krabbel onder de hernieuwde afspraken. Dat deden zij samen met MEP-voorzitter Han Swinkels en Milou Langenhuijsen van de kledingcommissie. Maar ook met Joost van Geel, voorzitter van Stichting Hockeybelangen Boxtel (SHB), de tak van MEP die de sponsorgelden beheert. ,,Het kledingbeleid bij MEP is zeer succesvol en voor een relatief laag bedrag per jaar loopt de gehele vereniging er identiek bij. Hockeyclub MEP hecht veel waarde aan maatschappelijke betrokkenheid en is blij dat ze de jarenlange samenwerking met lokale ondernemer Brabant Sports weer heeft kunnen verlengen”, zegt Swinkels.

Het merk Brabo is een van oorsprong Boxtels hockeymerk waar de vereniging al lange tijd een relatie mee heeft.