De amazones van Bubblicious zijn het hele seizoen al succesvol en voegden in Boxtel de finale van de kür op muziek aan hun zegereeks toe. Van links naar rechts: Ankie van der Heijden, Esma Gougou, Romy Borne en Lieke de Bresser. Lieke van Oers was reserve-amazone en commandant was Amber van Oers.

Boxtels viertal Bubblicious blinkt uit in finale kür op muziek

53 minuten geleden

De wintercompetitie dressuur voor vier- en tweetallen beleefde zondag haar hoogtepunt in de Boxtelse manege De Langspier. Toeschouwers zagen paarden en ruiters in opperste concentratie choreografieën uitvoeren. De grotendeels Boxtelse équipe Bubblicious beleeft een succesvol seizoen en won zondag de kür op muziek in de categorie L.

Aan bod kwamen klassiek dressuur in teamverband, pas de deux en de kür op muziek voor viertallen. Organisator Annemiek Klein: ,,Er deden dertig viertallen aan de competitie mee, afkomstig uit vier provincies. De reeks besloeg vijf wedstrijden, zondag was de laatste.”

Bubblicious, bestaand uit Lieke de Bresser, Ankie van der Heijden, Esma Gougou, Romy Borne, reserve-amazone Lieke van Oers en commandant Amber van Oers, eindigde zondag bovenaan en won ook nog eens de hele competitie in categorie L.

Romy’s moeder zag de finale. Ze was trots op het team: ,,Het was een prachtige dag. Bubblicious heeft het hele indoorseizoen alle wedstrijden gewonnen. Op naar het zomerseizoen met nieuwe uitdagingen. Teamwork makes the dream work.”

Uitslagen meertallencompetitie

Klassiek paarden: 1. Fussion, 2. De Gimmertse Ruiters, 3. De Verzameling. Paarden kür L: 1. Bubblicious, 2. Hooidonk 4 Tune, 3. De Verzameling. Paarden kür ZZ: 1. Kannone by Höveler. Paarden kür Z: 1. Team for 4, 2. 4 Symphony, 3. Music 4 fun, 4. Hooidonk 4 Fun & Illumination. Pony’s kür M: 1. Ponyrakkers. Pony’s kür Z: 1. Hurricanes, 2. Unlimited by Shutter Experience. Pony’s klassiek: 1. De Reigertjes, 2. De Valianten. Pony’s kür B en L: 1. Dancing Queens, 2. La belle et le Cheval, 3. De Reigertjes, 4. Vita Brevis. Pas de deux: 1. Moonshine.