Leden Judoclub Liempde domineren regiotoernooi in Rosmalen

di 27 feb, 13:51

Met maar liefst 21 judoka’s toog Judoclub Liempde zondag naar Rosmalen voor een regiotoernooi. Daar werden diverse medailles binnen gesleept.

De wedstrijddag begon voor de zes jongste judoka’s, die hun aangeleerde technieken op de proef mochten stellen op de mat. Niet zonder verdienste, want na gemiddeld vier wedstrijdjes in verschillende poules werden Max Cusiel en Aaron Reuvers eerste, Tobias Demiral tweede en Tijn van der Klauw en Salma Cosmas-Giyo derde. De winst voor Aaron was extra bijzonder, hij debuteerde in het toernooi en won met zijn energie en doorzettingsvermogen al zijn partijtjes.

De judoka’s van de tweede groep hadden al wat vaker aan wedstrijden meegedaan en lieten mooi spel zien. Niek van de Sande was oppermachtig in zijn categorie en werd eerste, Niene van den Boogaard en Zoë de Bresser haalden de tweede plek binnen. Ook Esmee Verdonk, Luuk Jacobs en Olivia van Gils lieten hun wilskracht zien en werden derde.

TWEE TEGELIJK

De laatste groep bestond uit tien judoka’s, waardoor coaches Keira Kreijveld en Collin van DIjk zich soms op twee matten tegelijk moesten aandienen om hun pupillen bij te staan. Ruben van Leusden, Rick Jacobs en Joep Teklenburg streden in dezelfde categorie, maar hielden het eerlijk en werden alle drie derde. Ook Joleen van Berkel, Eva Gerritsen en Luuk en Daan van Breugel namen een bronzen medaille mee naar huis. Juan Schuurmans werd knap tweede en Brent van der Pasch won al zijn partijen overtuigend en werd eerste op het regiotoernooi.

Met vier keer goud, vier keer zilver en dertien keer brons kijken de twee coaches Kreijveld en Van Dijk met trots terug op het judoweekend.