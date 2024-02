Strafschoppen bepalen duel Essche Boys-BVV

De eerste competitiewedstrijd in drie weken was geen gelukkige voor Essche Boys. Het verloor zondag in eigen huis van het Bossche BVV. Strafschoppen speelden een grote rol in het duel.

Julio van Ginkel sneed na een kwartier naar binnen het strafschopgebied van BVV in en werd op zijn hakken gelopen door een tegenstander. De scheidsrechter deed het af als een botsing en liet doorspelen.

De gastheren leken in de 37e minuut op voorsprong te komen. Rudi van Gemert verlengde een vrije trap met het hoofd. De bal belandde voor de voeten van Lars van Wanrooij, die direct richting de verre hoek schoot. De centrale verdediger van BVV kopte de bal echter over de goal.

Vlak na de rust opende de thuisploeg dan toch de score. Een corner van rechts viel voor de voeten van Quint den Ouden, die met een geplaatst schot de Bossche doelman Coen Burg, tevens zaalvoetbalinternational, passeerde.

De vreugde was van korte duur, want dezelfde Den Ouden kreeg een bal ongelukkig op zijn arm. De scheidsrechter gaf de bezoekers een strafschop. Keeper Burg kwam er speciaal voor uit zijn goal en schoot de pingel onberispelijk binnen.

De Esschenaren mochten niet al te veel later ook een penalty nemen. Een BVV-verdediger keerde in het strafschopgebied een inzet met de arm. Doelman Burg stopte de inzet van Van Wanrooij. Dezelfde goalie haalde de uitgebroken Luuk Wolfs neer in de zestienmeter, althans, volgens de Esschenaren. De scheidsrechter zag er geen overtreding in.

De Bossche linksbuiten Majaiti zette zijn ploeg vervolgens op voorsprong. De derde penalty van de wedstrijd bracht de stand al snel weer in evenwicht. Van Ginkel sneed naar binnen de zestien in, een tegenstander viel om en nam de bal met de arm mee. Jasper Vorstenbosch liep dit keer naar de stip. Keeper Burg zat wederom in de buurt, maar keerde het schot niet: 2-2.

Er leek een gelijkspel in zicht, tot de Bossche rechtsbuiten Martha in de laatste minuut profiteerde van een verkeerde buitenspelval aan Essche zijde en de bal in de linkerhoek binnen schoot.

Essche Boys blijft de nummer drie in de vierde klasse D, achter ODC en DVG. Zondag 3 maart staat de derby DVG-Essche Boys op het programma. De aftrap in Liempde is om 14.30 uur.