Rugbyers Ducks/Oysters minder fit dan Tilburgers

43 minuten geleden

De rugbyers van de combinatieploeg Ducks/Oysters konden het zondag niet bolwerken op bezoek bij Tarantula in Tilburg: 38-0. Beide ploegen bewogen zich vooral op het middenveld en grossierden in technische fouten.

Het veld was zwaar, waardoor de teams moeite hadden om goede aanvallen op te zetten. Via spelverdeler Liam Carroll poogden de bezoekers via verre kicks het spel offensieve impulsen te geven. Deze smoorden veelal in het modderige veld. In de fase voor de rust werd Tarantula wat sterker, dit resulteerde kort voor de pauze in de eerste score voor de Tilburgers: 5-0.

Na de rust nam de druk van het studententeam toe en bleek het over een betere conditie te beschikken dan de gasten. Daardoor kon het twee tries scoren en zo de stand op 19-0 brengen.

TEGENSLAG

Pieter van der Vleuten maakte een try namens Ducks/Oysters, maar de scheidsrechter keurde die af, omdat de speler in een dubbele beweging scoorde. Deze tegenslag gaf het moreel van de bezoekers een knak. In het vervolg van de wedstrijd konden zij geen vuist meer maken en moesten toezien hoe Tarantula de score uitbouwde naar de eindstand van 38-0.

Hoewel de Boxtels/Oisterwijkse combinatieploeg niet scoorde en een nederlaag incasseerde, was er wel een man van de wedstrijd aan de zijde van de bezoekers. Dat was Florian Veuger.

Hij zet zich zondag 3 maart ongetwijfeld weer volledig in. Om de vrije val op de ranglijst tot stilstand te brengen, moet er dan in eigen huis resultaat geboekt worden tegen The Wild Rovers uit Doetinchem. Mogelijk geeft de terugkeer van een aantal basisspelers een extra impuls. De kick-off in sportpark Den Wielakker is om 14.00 uur.