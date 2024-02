Irene neemt koppositie over van Olland

NLC ‘03 werd zondag op eigen veld in Lith kansloos gelaten door Irene. De voetbalploeg uit Gemonde boekte een belangrijke 0-3 overwinning. Niet alleen de koppositie werd overgenomen van Olland, maar de zege is ook van belang in de strijd om de tweede periodetitel.

De spelers van Irene gaven NLC ‘03 van meet af aan geen kans om in de wedstrijd te komen en zochten volop de aanval. Na zeven minuten was het al raak voor de gasten. Opnieuw Groenendaal ging goed door op links en bereikte met een puike voorzet de vrijstaande Ferdy van Zon die de bal knap in de verre hoek volleerde.

Irene was daarna vaker dreigend voor de Lithse goal. Na veertien minuten ontving Groenendaal een lange bal van Kjeld Hermans. Hij verloor in eerste instantie de bal, maar heroverde deze en speelde naar de vrijstaande en goed spelende Bryan Hellings. Die kapte zich keurig vrij en schoot de bal in de verre kruising. NLC ‘03 stichtte één keer gevaar, maar sluitpost Roy Versantvoort was de tegenstander een-op-een de baas.

De Gemondse verdediging stond ook in de tweede helft als een huis. De aanvallers gingen echter slordig om met de kansen, maar Rody van Gaal knikte kopte toch nog de verdiende 0-3 binnen na vrije trap van Gijs Voets. Zondag 3 maart om 14.00 uur speelt de formatie van coach Youssef Laaroussi de belangrijke thuiswedstrijd tegen DESO uit Oss. Dan kan het team de tweede periode winnen en nacompetitie voor promotie afdwingen.