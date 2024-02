Veerkrachtige volleybalsters zegevieren na povere start

57 minuten geleden

De volleybalvrouwen van VC Blox wonnen zaterdag na een enerverende thuiswedstrijd met 3-1 van hekkensluiter Hajraa 5. Nummers 1 en 2 van de eerste klasse zijn wat uit zicht, maar de ploeg uit Boxtel hoort wel bij de ‘best of the rest’.

De ontmoeting met de spelers uit Eindhoven in sporthal De Braken begon verrassend. Blox kwam moeizaam uit de startblokken en kwam op maar liefst een 0-8 achterstand. Maar de vrouwen toonden veerkracht en vastberadenheid in de eerste set. Die werd op indrukwekkende wijze alsnog gewonnen met 26-24.

De daaropvolgende sets speelde de thuisploeg consistent en overtuigend. De dames van de Boxtelse volleybalploeg trokken deze naar zich toe dankzij een hoge servicedruk op de tegenstander, krachtige aanvallen en een sterke verdediging.

De gastvrouwen stonden al 3-0 voor en hadden het duel al in de tas. Het binnenhalen van de vierde set had nog een bonuspunt voor de ranglijst op kunnen leveren. Maar in het laatste deel van de wedstrijd verloor Blox terrein op Hajraa. Het laatste bedrijf werd daardoor weggegeven. Uitslag: 3-1.

Het team staat na de overwinning vierde in de eerste klasse, op een puntje achterstand van VC Polaris 3, maar ook met twee wedstrijden minder gespeeld. Hoogvliegers Donki Sjot 4 en Hands up 2 zijn wat verder uit beeld: de nummers 1 en 2 gaan waarschijnlijk uitmaken wie direct promoveert of wie dat via de nacompetitie moet proberen.

VASTBERADENHEID

De zege voor de Blox-dames maakte duidelijk dat de ploeg vastberadenheid kan tonen. Met name het herstel in de eerste set was een knappe prestatie. De volgende uitdaging voor de formatie is zaterdag 2 maart om 14.00 uur. Dan is de krachtmeting met Nuvo ’68 in Nuenen.