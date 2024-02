RKSV Boxtel nu vijf duels op rij ongeslagen

ma 26 feb, 11:41

Van goed voetbal was zondag geen sprake in Biest-Houtakker, waar RKSV Boxtel de uitwedstrijd tegen SVSOS speelde. Toch trok de Munselploeg de zege over de streep. Het elftal is bezig aan een sterke reeks met dertien punten uit de laatste vijf wedstrijden.

SVSOS draagt weliswaar de rode lantaarn, maar daarmee was de zege voor rood-witten zondag nog niet automatisch binnen. De gasten uit Boxtel hadden wel het betere van het spel, maar na de openingsfase kwam de thuisploeg er toch een paar keer gevaarlijk door.

Toch kwamen de Boxtelaren op voorsprong. Via een inzet van Jesse van Homelen belandde de bal bij ploeggenoot Jelle Breuer. Zijn aanname was niet helemaal optimaal, maar de altijd hard werkende speler was er toch eerder bij dan de uitgekomen keeper. Met de punt van zijn schoen prikte Breuer het leer in de verre hoek: 0-1, tevens de ruststand.

SPAARZAME UITBRAKEN

In de tweede helft kwam de Boxtelse formatie met de schrik vrij. Via een van de spaarzame uitbraken van de gastheren, schoot een aanvaller van SVOS op de binnenkant van de paal, maar kwam de bal terug het veld in.

De bezoekers stelden daarna orde op zaken. Owen Kemps had al de 0-2 op zijn slof na een prima voorzet van Stijn van der Steen, maar miste. Van Homelen vond vlak daarna wel het net. De aanvaller zag dat de doelman uit Biest-Houtakker niet goed stond opgesteld en krulde vanaf zo’n twintig meter de bal buiten het bereik van de goalie in de linkerhoek: 0-2.

SVSOS bleef doorbikkelen maar kwam maar moeizaam tot degelijke combinaties. Haike van Heesch was intussen binnen de lijnen gekomen en kon al meteen een assist op zijn naam schrijven dankzij een fraaie bal op Van Homelen. De SVSOS-sluitpost doelman redde echter bekwaam.

EIGEN GOAL

Daarna controleerde de Munselploeg de wedstrijd, het lukte SVSOS niet om de aansluitingstreffer te maken ondanks enkele kleine kansen: de thuisploeg kwam nauwelijks meer de middenlijn over. RKSV Boxtel breidde in de slotfase de voorsprong zelfs uit naar 0-3 op een hoogst gelukkige manier. Een verdediger van SVSOS probeerde een bal weg te rammen uit de gevarenzone, maar schoot via een medespeler de bal in het eigen doel.

Zondag 3 maart speelt RKSV Boxtel de thuiswedstrijd tegen Hulsel. Aftrap: 14.30 uur.