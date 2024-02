ODC weer aan kop na overwinning op Buren

ma 26 feb, 13:15

ODC heeft hele goede zaken gedaan in de strijd om de titel. Zelf wonnen de tricolores zondag thuis met 3-1 van laagvlieger Buren terwijl de naaste concurrenten DVG en Essche Boys onderuit gingen. Na dertien wedstrijden staat ODC met dertig punten weer alleen aan de leiding in de vierde klasse D.

In de uitwedstrijd in Gelderland was het Boxtelse elftal aan het begin van het seizoen niet verder gekomen dan een 1-1 gelijkspel. Het had dus wat recht te zetten. De eerste kansen waren voor de thuisploeg. Jop Broeren had in de negende minuut een goede actie in huis maar stuitte op keeper Wesley Broekhuizen. Even later kwam Aerd van Brunschot in kansrijke positie te staan maar ook hij wist het net niet te vinden.

In de achttiende minuut leed ODC balverlies op het middenveld. De gasten sloegen vervolgens uit de omschakeling toe via Ryan van Essen: 0-1. In het vervolg van het eerste bedrijf lukte het de gastheren niet meer om grote kansen te creëren waardoor het team van trainer Drijvers met een achterstand naar de thee ging.

OP VOORSPRONG

In de tweede helft kwam ODC een stuk beter voor de dag. Cruciaal daarbij was het inbrengen van Stijn Pijnenburg in de 55e minuut. Hij stond nog maar kort in het veld toen hij met een voorzet Broeren bediende die daarna raak schoot: 1-1. In de 64e minuut kwamen de tricolores verdiend op voorsprong. Pijnenburg veroverde de bal en schoot vervolgens overtuigend in de lange hoek de 2-1 binnen. Vier minuten later werd de wedstrijd in het slot gegooid. Na een pass van captain Sjoerd van Lokven kwam opnieuw Pijnenburg in balbezit. Met de buitenkant van de schoen krulde de jonge aanvaller de bal over de keeper in het doel: 3-1.

Buren probeerde in het resterende deel van de wedstrijd nog wat terug te doen, maar kwam niet verder dan een inzet in de 78e minuut die door keeper Robbie Roelofs met een katachtige reactie uit het doel werd gehouden. Vlak voor tijd viel ook nog bijna het vierde Boxtelse doelpunt maar de treffer van Teun Timmermans werd wegens buitenspel afgekeurd.

ODC staat nu drie punten voor op nummer twee DVG. De kampioensrace lijkt tevens een strijd om de titel ‘sterkste elftal van de gemeente Boxtel.’ Zondag 3 maart gaat de Molenwijkploeg in Den Bosch op bezoek bij Wilhelmina. De aftrap is om 14.00 uur.