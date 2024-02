MO16-2 MEP kampioen zaalhockey

Hockeyteam MO16-2 van MEP is zondag kampioen geworden in de zaal. In sporthal Pius X in Liempde stonden twee wedstrijden gepland, een daarvan moesten de meiden winnen om de titel in de wacht te slepen. Dat lukte. Tegenstanders waren zondag teams uit Oirschot en Liempde. De Boxtelse hockeysters wonnen beide partijen. Op het veld werden ze tweemaal tweede op doelsaldo, in de zaal is het ze dan toch gelukt om kampioen te worden. In het eerste weekend van maart begint het buitenseizoen weer.