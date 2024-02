Deze voetballers lijken elkaars beweging te spiegelen en een dansje om de bal te maken. Wie schopt er het eerst, dat is de vraag.

RKSV Boxtel en Hooge Mierde scoren uit penalty

di 20 feb, 09:06

De helft van de doelpunten in de wedstrijd RKSV Boxtel tegen Hooge Mierde viel uit strafschoppen. De andere twee goals waren reguliere treffers. De balans bleef in evenwicht, de ploegen kwamen zondag in sportpark Munsel niet verder dan een gelijkspel: 2-2.

De bezoekers lieten er geen misverstand over bestaan: zij waren naar Boxtel gekomen om drie punten op te halen. De gastheren keken dan ook al vroeg tegen een achterstand aan. De tegenstander zag een inzet in eerste instantie gekeerd worden, maar joeg de rebound van dichtbij snoeihard tegen de touwen. Tot de rust bleven de kansen voor Boxtel beperkt tot vrije trappen en ook de bezoekers werden niet meer gevaarlijk.

STRAFSCHOP

In het begin van de tweede helft ging Lars van Hamond maar eens op avontuur. Hij soleerde het zestienmetergebied van Hooge Mierde binnen en werd daar onreglementair gevloerd: strafschop. Jesse van Homelen eiste de pingel op en schoot de bal buiten het bereik van keeper Van den Borne binnen.

Lang duurde de vreugde om de gelijkmaker niet. Het spel verplaatste zich naar de andere kant van het veld waar een noodgreep nodig was na een inschattingsfout van Daan Breuer. Ook nu ging de bal op de stip: 1-2.

GOUDEN WISSEL

Het inbrengen van Stijn van der Steen bleek een gouden wissel. Op zijn aangeven maakte Lars van Hamond de gelijkmaker.

Er leek nog meer in het vat te zitten voor de thuisploeg. Hein Smolders van Hooge Mierde schatte een hard schot van achteruit verkeerd in, waardoor Van Hamond vrije doortocht kreeg richting het doel van Van den Borne. Hij schoot echter in de handschoenen van de keeper. Er werd ook nog een Boxtels doelpunt afgekeurd wegens buitenspel. Het bleef bij 2-2.

Zondag 25 februari bezoekt RKSV Boxtel SVSOS in Biest-Houtakker. De aftrap van de wedstrijd tegen de nummer laatst in de vijfde klasse D is om 14.30 uur.