Irene boekt degelijke overwinning op Odiliapeel

41 minuten geleden

In de strijd om de tweede periodetitel heeft het Gemondse Irene zondag een goede stap gezet. Het won in het eigen sportpark De Laat met 2-0 van Odiliapeel. Het elftal dat uitkomt in de vijfde klasse E, bivakkeert momenteel op de tweede plek van de ranglijst.

De thuisploeg was van meet af aan dreigend en maakte de tegenstander het voetballen moeilijk. Er volgden enkele goede kansen voor de Gemondenaren, maar het duurde even voor ze het net vonden. Intussen zakte Odiliapeel in en probeerde uit scherpe counters te scoren. Dit lukte bijna in de twintigste minuut. Een snoeihard schot ging voor het doel van Irene langs.

REBOUND

De gastheren zagen hun sterke spel in de 25e minuut alsnog beloond met een voorsprong. Na een harde kopbal van Rody van Gaal uit een corner bood de keeper van de bezoekers in eerste instantie redding. Bryan Hellings tikte de rebound echter keurig binnen. Bij rust was het nog altijd 1-0.

VEEL RUIMTE

Na de pauze gingen de gasten wat verder van de goal af spelen en ontstond er veel ruimte voor de thuisploeg. Daar profiteerde die aanvankelijk niet van. Een onoplettendheid in de verdediging van de bezoekers leidde de 2-0 in. Ferdy van Zon onderschepte de bal en uit zijn voorzet kon Owen van Lith eenvoudig de 2-0 binnentikken. Hierna golfde het spel wat op en neer, maar de voorsprong van Irene kwam niet in gevaar.

Zondag 25 februari gaat Irene op bezoek bij NLC ‘03 in Lith. Een belangrijke wedstrijd, want deze ploeg is een concurrent in de strijd om de tweede periodetitel. Die titel geeft recht op het spelen van nacompetitie om promotie. De aftrap is om 14.30 uur in het sportpark aan de Valkseweg 17 in Lith. NLC ‘03 staat vijfde in de competitie.