Omnivereniging Liempde houdt een badmintoninstuif

do 22 feb, 10:00

De Liempdse Omnivereniging (LOV) biedt onder andere wekelijkse badmintonavonden. Om belangstellenden met deze snelle racketsport kennis te laten maken, houdt ze dinsdag 27 februari van 20.00 tot 22.00 uur een open speelavond in sporthal Pius X, Heidonk 28 in Liempde.

Wie mee wil badmintonnen, hoeft alleen maar een racket mee te nemen, zaalschoenen en sportkleding. De regels van de sport leggen de leden ter plekke uit. De LOV’ers spelen geen competitie, ze badmintonnen onderlinge wedstrijden en richten zich voornamelijk op dubbelspel. De koppels variëren steeds, waardoor er afwisselende partijen ontstaan.

ENKELSPEL

Enkelspel wordt ook wel eens gespeeld, maar minder, omdat dit veel intensiever is en er dan minder mensen tegelijk op een baan terecht kunnen. De minimumleeftijd om mee te mogen doen is zestien jaar, een maximumleeftijd is er niet. Nadere informatie is verkrijgbaar bij Wim Tiellemans, telefoonnummer 06-83 55 75 38.