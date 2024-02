Eén hockeyteam viert twee kampioenschappen

di 6 feb, 15:46

MEP MO14-1 bestaat uit vijftien meiden. Een prima aantal voor veldwedstrijden, in de sporthal veels te veel voor één ploeg. Dus splitste de formatie zich op voor de zaalcompetitie. Beide de teams werden zowaar kampioen! De tweede titel werd afgelopen weekeinde binnengehaald.

Coaches Michiel Teunis en Joost van Geel bedachten dit jaar wat anders dan gebruikelijk was voor de zaalcompetitie. De trainers willen zo breed mogelijk hun pupillen opleiden en geen meiden laten afvallen. Dat leek wel te gebeuren: in de zaal kunnen er minder spelers worden opgesteld dan op het veld. Bovendien duurt een wedstrijd korter. Dus zouden de hockeysters individueel niet aan veel speeltijd toekomen.

Om iedereen zoveel mogelijk te laten spelen, schreven de coaches twee teams in voor de zaalcompetitie. Geen afvallers, dus allemaal blije gezichten. Twee jeugdspelers van MO14-2 sloten nog aan om het tweede team goed gevuld te krijgen.

ONGESLAGEN

Alle meiden hebben in beide teams meegedraaid, telkens in een andere samenstelling. ,,Zo konden we iedereen 100 procent opleiden en de sfeer in het team was top”, vertellen beide trainers. De resultaten waren ook nog uitmuntend. De jonge speelsters pakten niet alleen twee titels, maar deden dit in stijl: ze veroverden het kampioenschap ongeslagen.