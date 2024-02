Podiumplaats voor Liempdse judoka op districtstoernooi

31 minuten geleden

Collin van Dijk, lid van Judoclub Liempde, sleepte zondag in Rijen een zilveren medaille in de wacht bij de open Zuid-Nederlandse districtskampioenschappen in zijn sport. Hij kwam uit in de poule +18, tot 73 kilogram.

Het toernooi telde in totaal 93 deelnemers, Van Dijk judode in een poule van vijf en had dus vier wedstrijden op het programma staan.

De eerste won hij overtuigend met een beenworp, gevolgd door een houdgreep. De partij leverde de judoka tien punten op. In zijn tweede duel trof de Liempdenaar een moeilijke, ervaren tegenstander. Hij wist hem zeker in het begin wel te verrassen, maar kwam niet tot een score.

De derde wedstrijd was heerlijk om naar te kijken, Van Dijk probeerde wat technieken en overrompelde de opponent vervolgens volledig met een beenveeg. Opnieuw tien punten. De laatste partij was snel beslist. De tegenstander ging zonder techniek naar de grond. Daar maakte de Liempdenaar meteen gebruik van, hij won met een verwurging en behaalde weer tien punten.

ZWARTE BAND

Zijn prestaties leverden hem een tweede plaats op en voldoende wedstrijdpunten om zondag 24 maart examen te mogen doen voor zijn zwarte band, derde dan. Coach Dirk Habraken was trots op zijn pupil.