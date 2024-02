Matz Kemna van Ducks/Oysters aan de bal in de zware wedstrijd in Venlo tegen Wallaby's/Bokkenrijders.

Blessures doen rugbyers Ducks das om in Venlo

di 6 feb, 10:54

Een sterk uitgedunde selectie vanwege blessures en een zwaar, nat veld, maar de rugbyers van Ducks/Oysters lieten zich zondag van hun beste kant zien. In Venlo speelde de Boxtels/Oisterwijkse ploeg tegen het combiteam Wallaby’s/Bokkenrijders, maar veel eer viel er niet te behalen. Het werd 32-0.

Aanvankelijk bleven de gasten goed overeind. Scrums en line outs liepen naar behoren. Dat kwam onder meer door de niet onverdienstelijk spelende debutant Storm Leijten. Maar na een half uur viel sterkhouder Mauro Saccomani uit met een blessure. En omdat er geen wissels waren, moest Ducks/Oysters met een man minder verder.

Door de voortdurende aanvallende druk van de Limburgers kreeg de verdediging het zwaar te verduren. Daardoor werd de speldiscipline soms in de steek gelaten, wat weer zorgde voor penalty’s die door de thuisploeg omgezet werden in scores. Bij rust stond het dan ook al 8-0.

GELOOF

In de tweede helft was er bij de gastploeg nog even geloof in een goed resultaat. Maar na een tweede gele kaart en de daarbij horende tijdstraf van tien minuten, zorgden ervoor dat winst geen haalbare kaart was.

Wederom scoorde de thuisploeg vanuit penalty’s en kwam zo op een 20-0 voorsprong. De bezoekers moesten al hun energie aanwenden om de gaten te dichten die ontstonden door de ondertal situatie. In de eindfase moesten de moegestreden Boxtelse/Oisterwijkse rugbyers nog twee tries toestaan. Daardoor stond er uiteindelijk een score van 32-0 op het wedstrijdformulier.

Ducks/Oysters speelde dapper en met veel inzet, maar door de smalle selectie was een resultaat boeken lastig. Na de carnavalspauze zal de ploeg zich moeten herpakken. Een blik op de ranglijst laat zien dat het team aardig is afgezakt. De laatste overwinning dateert van november. Om niet in de gevarenzone terecht te komen moeten in de resterende wedstrijden weer wat punten worden verzameld.