DVG aan kop na twee winstpartijen

17 minuten geleden

Zes punten in vier dagen tijd bezorgden DVG uit Liempde de koppositie in de vierde klasse D. Donderdagavond werd de winst veilig gesteld in het restant van de voor de winterstop gestaakte wedstrijd tegen Velddriel (1-2). Zondag was Maliskamp de tegenstander, die ploeg werd met 2-0 aan de kant geschoven.

De wedstrijd in Maliskamp werd op kunstgras gespeeld omdat het hoofdveld onbespeelbaar was. De wil om te winnen was bij de Liempdenaren zeker aanwezig, maar het ontbrak aan finesse en zuiverheid. Daardoor had de thuisploeg veel meer balbezit.

Toch was het DVG dat tot scoren kwam. Uit een schier onmogelijke hoek scoorde Luuk van de Ven nadat Jurre Traa de bal met het hoofd had verlengd. Er volgden nog enkele kansen, maar die leverden geen doelpunt op.

Nog in de eerste helft viel ook de tweede en tevens laatste goal van de middag. Een lange pass van Jurge van der Velden werd op waarde geschat door Traa. De Liempdse aanvaller stuurde zijn tegenstander het bos in en tekende beheerst voor de 2-0. Er waren nog kansen om de wedstrijd definitief in het slot te gooien, maar die mislukten.

WEINIG GEVAARLIJK

In de tweede helft voerden de Liempdenaren de druk op de laatste linie op, maar ook nu viel een derde doelpunt niet. Maliskamp hakte af en toe met de botte bijl, maar ondanks dat bleef de wedstrijd sportief. Uit de vele corners en vrije trappen die werden genomen ontstonden weinig gevaarlijke situaties. DVG maakte in balbezit net te vaak een verkeerde keuze. De beste kans was in dit tweede bedrijf voor Traa, maar de 2-0 bleef op het scorebord staan.

DVG is door de zes punten nu koploper in de competitie. Weliswaar met evenveel punten als ODC, maar met een beter doelsaldo. Zondag 25 februari hopen de roodgelen nog eens drie punten bij te kunnen schrijven. Dan gaan zij op bezoek in Hurwenen. De wedstrijd tegen HRC ‘14 begint om 14.30 uur.