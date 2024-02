Dressuurzilver voor Boxtelse amazone Sofie Teulings

di 6 feb, 09:30

De Boxtelse amazone Sofie Teulings, lid van hippische sportvereniging Sint-Martinus, won vrijdag op het individuele Brabants kampioenschap dressuur voor pony’s in Schijndel een zilveren medaille.

Sofie kwam met Jonkers Anigo uit in de klasse D/E-M2. Ze startte in haar ring als derde van de zestien combinaties. Amazone en pony waren uiterst geconcentreerd en zeer gefocust op het rijden van een sterke proef. De tweekoppige jury beloonde hun verrichtingen met een score van 67.833 procent. Die leverde Sofie het reservekampioenschap op, ze mocht het erepodium beklimmen om de zilveren medaille, bijbehorende rozet en prijs in ontvangst te nemen. De Boxtelse heeft zich gekwalificeerd voor het Nederlands kampioenschap dressuur in Ermelo, dat 2 maart plaatsvindt.

Zaterdag sleepte Sofie met haar andere pony, Madam’s Menno, in de klasse D/E-L2 een vierde plaats in de wacht.