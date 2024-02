Essche Boys heeft geen kind aan hekkensluiter Kruisstraat

ma 5 feb, 11:30

Ook voor Essche Boys stond zondag de eerste competitiewedstrijd na de winterstop op het programma. De ploeg kwam goed uit de startblokken en had geen kind aan hekkensluiter RKKSV Kruisstraat.

De eerste helft ging zonder noemenswaardige kansen voorbij. Dat kwam vooral door de vijfmans verdedigingslinie die de thuisploeg had opgesteld, het drassige veld en slordigheden in het spel van Essche Boys.

De mogelijkheden kwamen vooral uit de dode spelsituaties. Kruisstraat kreeg daarbij een mogelijkheid. De spits kwam één op één met keeper Bart Spooren, maar hij kon de inzet keren.

MEER DRUK

In de tweede helft legde Essche Boys meer druk op de verdediging van RKKSV. Dit leverde in de 58ste minuut een hoekschop op die door Rudi van Gemert met het hoofd hard in het doel van Kruisstraat werd gekopt: 0-1. Enkele minuten laten was het opnieuw raak. Dit keer vanuit een vrije trap. Jasper Vorstenbosch wist de bal uiteindelijk vanaf vijf meter het doel in te werken.

Hierna volgden aan beide kanten wat omzettingen in de formatie. Dat zorgde voor wat onduidelijkheid, waardoor RKKSV een bal vrij op goal kon schieten. In de rebound maakte de thuisploeg alsnog de aansluitingstreffer.

In de 75e minuut viel de beslissing. Het was wederom Vorstenbosch die het leer uit de stuit met links in de linkerbovenhoek schoot. Er volgden nog enkele kansen, maar de eindstand bleef 1-3.

Door deze overwinning blijft Essche Boys de aansluiting houden met de medegemeente koplopers ODC en DVG. Door gunstige uitslagen bij BMC en Wilhelmina slaan de Boxtelse teams nu een gaatje met de rest van de competitie.

Na de carnavalsonderbreking speelt Essche Boys op zondag 25 februari thuis tegen oud-landskampioen BVV uit Den Bosch. De aftrap staat gepland voor 14.00 uur.