ODC komt scherp uit de winterslaap en wint

ma 5 feb, 10:30

ODC is de tweede seizoenshelft goed begonnen. In Elshout werd de plaatselijke SC met 1-4 verslagen. Na een wat moeizame eerste helft werd de wedstrijd vlak na rust beslist. Samen met DVG voeren de tricolores nu de ranglijst aan.

De Boxtelse ploeg ging de winterstop in als lijstaanvoerder, maar afgelopen week kwam DVG langszij door een inhaalwedstrijd. Voor de ploeg van trainer Piet Drijvers was het daarom zaak om de eerste wedstrijd in de tweede seizoenshelft te winnen van SC Elshout.

De harde wind en het zware veld leken op voorhand niet in het voordeel van de tricolores. ODC speelde slordig en maakte niet altijd de juiste keuzes. Maar de gastheren hielpen de bezoekers na een klein kwartier in het zadel. Na een voorzet van Tijn Trommelen werd Sjoerd van Lokven in kansrijke positie naar de grond gewerkt en ging de bal op de stip. Van Lokven schoot vervolgens zelf raak: 0-1. De tricolores verzuimden om het duel in het resterende deel van het eerste bedrijf definitief in het slot te gooien.

Wat vlak voor rust niet lukte, lukte vlak na de pauze wel. In de 46e minuut was het Jop Broeren die een vrije trap van Trommelen van dichtbij binnenschoot: 0-2. En nog geen minuut later was het weer raak. Wederom was het Trommelen die vanaf links een vrij trap voor het doel bracht. Dit keer was Teun Timmermans van dichtbij attent: 0-3.

Een paar minuten later deed spits Aerd van Brunschot het voorbereidende werk en gleed Van Lokven gleed zijn tweede treffer van de middag binnen. Daarmee was de wedstrijd definitief gespeeld. Het gaf trainer Drijvers de gelegenheid om wat spelers naar de kant te halen, waardoor jeugdspeler Sander Swinkels debuteerde in ODC 1.

TEUGELS VIEREN

De Boxtelse ploeg liet in de slotfase de teugels wat vieren. Daardoor kon de thuisploeg vijf minuten voor tijd nog een eretreffer maken uit een penalty die de eindstand bepaalde op 1-4.

Omdat concurrent DVG ook won en een iets beter doelsaldo heeft, staat ODC nu tweede op de ranglijst. De volgende competitiewedstrijd is zondag 25 februari. De tricolores spelen dan vanaf 14.00 uur thuis tegen Buren.