Rechtgezet: geen pony meten

za 3 feb, 21:30

In Brabants Centrum van donderdag 1 februari staat een berichtje over pony meten bij hippische sportvereniging Sint-Martinus in Boxtel. Dat artikeltje klopt niet, de redactie heeft per abuis een datum van vorig jaar vermeld. Er worden dus geen pony’s gemeten in manege De Langspier op 8 februari. Die klus is namelijk al geklaard.