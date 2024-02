Vrouwen Blox nemen revanche op Polaris

zo 4 feb, 10:00

De vrouwen van volleybalvereniging Blox zochten sportief revanche op Polaris na een eerdere 4-0 nederlaag. Zaterdag haalde de ploeg in Helmond haar gram en won met 3-1.

Ondanks een moeizame start, herpakten de Boxtelse vrouwen zich knap en sloten de eerste set af met 23-25 in hun voordeel. De tweede set bleef een nek-aan-nek race, maar Polaris trok aan het langste eind (25-20). De derde set was echter een duidelijke triomf voor Blox, met een solide spel en een indrukwekkende voorsprong van tien punten. In het vierde deel van de wedstrijd hielden de zenuwen beide teams in hun greep, maar Blox toonde vastberadenheid en behaalde uiteindelijk de overwinning met 28-30.

De overwinning is een prestatie waar het team trots op is. Na deze intense confrontatie kunnen de Boxtelse vrouwen even rusten. Zaterdag 24 februari wacht in sportcomplex De Braken om 12.30 uur de confrontatie tegen Hajraa DS5.