Hockeyclub MEP vervangt twee kunstgrasvelden

za 3 feb, 13:00

Het waterveld en semi-waterveld van hockeyclub MEP worden in de aanloop naar het vervolg van de buitencompetitie schoongemaakt. Er vindt tevens onderhoud plaats. In de zomer worden ze compleet vervangen.

Tot het eind van het seizoen 2023-2024 blijven deze twee velden bespeelbaar, mede door het onderhoudswerk. Het familietoernooi van MEP staat gepland op 22 juni. In de week daarna start de vervanging. De nieuwe ondergronden moeten enkele weken voor het Toptoernooi, dat doorgaans eind augustus wordt gehouden, klaar zijn.

In 2013 werden twee hockeyvelden van MEP vervangen, in 2018 volgde het derde en het mini-terreintje. Een waterveld gaat ongeveer tien jaar mee. In 2002 nam MEP er voor het eerst een in gebruik.