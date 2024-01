Pim van Esch dringt in sportpark Den Wielakker door de Tielse defensie. Ducks/Oysters bleek niet opgewassen tegen de bezoekers.

Lustig scoren bij gatenkaasrugby in ‘Wielakker’

di 30 jan, 14:30

In de thuiswedstrijd van Ducks/Oysters tegen Scrumboks uit Tiel waren de aanvallers sterker dan de verdedigers. Dit leidde tot een gatenkaaswedstrijd waarin lustig werd gescoord. De bezoekers gingen slimmer om met de situatie dat de gastheren in sportpark Den Wielakker.

Kort na de aftrap zorgde een goede actie van Niels van der Heijden dat Pim van Esch de eerste Boxtelse try kon aantekenen: 5-0. Toen liet de ploeg uit Tiel onder leiding van oud-international Richard van de Broek zien dat het slimmer omging met de ruimtes, geplaatste kicks in de hoeken werden op waarden geschat en zorgden ervoor dat Scrumboks in twintig minuten vier keer scoorde: 5-26.

Het Boxtels-Oisterwijkse combinatieteam zakte door de ondergrens, maar herpakte zich door tries van wederom Van Esch en Van der Heijden, maar ook van jeugdspeler Hugo Schilder. Daarmee kwam de stand op 22-26. Ook mede door twee benutte conversies van Florian Veuger. Kort voor de rust toch nog een try voor de bezoekers. Hierdoor een ruststand van 22-33.

SLIM KICKJE

In de rust bleken Van Esch en Van der Heijden door blessures niet verder te kunnen. Dit zou zijn weerslag krijgen voor de spelorganisatie. In de tweede helft werd het steeds meer een wedstrijd van de jongens uit Boxtel en Oisterwijk tegen de mannen uit Tiel. Ducks/Oysters was duidelijk de mindere en daar maakte Scrumboks gretig gebruik van door tweemaal te scoren: 22-45.

Invaller Tim Nouwens scoorde via een slim kickje: 29-45. Hierna werd het fysieke spel van Tiel bestraft met een gele kaart en dus tien munten straftijd. De man-meersituatie werd afgestraft door een sterke actie van de wél overeind blijvende Mauro Saccomani. Daardoor Veuger kon scoren: 36-45.

Ducks/Oysters leek nog op tijd een inhaalslag te maken, echter via een counter maakte Tiel weer tegentreffers en ondanks een laatste tegen try van Marcel van de Velden was de tijd tekort om de nederlaag te voorkomen. Eindstand 43-52.

Zondag 4 februari speelt Ducks/Oysters uit tegen het combiteam Wallaby’s/Bokkenrijders. In het Venlose sportpark Maassenhof is de aftrap om 13.00 uur.