Dartscompetitie met groots eindtoernooi op komst

36 minuten geleden

Dartsfans binnen Boxtel, Esch, Liempde en Gemonde kunnen hun hart ophalen. Eind mei start namelijk de tien weken durende Zomercompetitie Boxtel 2024. De organisatie belooft een spektakel van dartvaardigheden, teamgeest en opwinding in de cafés van Boxtel en omliggende dorpen. Inclusief een groots opgezet eindtoernooi op 11 augustus in De Comsche Hoeve.

Teams van verschillende cafés nemen het tegen elkaar op in een poulesysteem, waarbij elke kroeg haar eigen getalenteerde darters afvaardigt. De Zomercompetitie Boxtel is niet alleen een gelegenheid om het lokale darttalent te laten schitteren, maar ook om de gemeenschap samen te brengen in een sportieve en amusante sfeer. Mét alle locaties binnen fietsafstand.

De competitie begint op donderdag 30 en vrijdag 31 mei. Elk team zal zijn thuiswedstrijden organiseren in het vertrouwde decor van het eigen café, wat bijdraagt aan de lokale betrokkenheid.

HOOG NIVEAU

,,De Zomercompetitie Boxtel is een fantastische manier om de zomer door te brengen. Het brengt mensen samen, creëert een gezellige sfeer in de cafés en zorgt voor competitie op hoog niveau”, zegt Ariën Egge, een van de organisatoren.

De spanning zal stijgen naarmate de dartploegen elkaar ontmoeten en strijden om de hoogste eer. Het poulesysteem garandeert een gelijkwaardige strijd en elke speler kan zijn vaardigheden tonen. De competitie eindigt met een groots opgezet eindtoernooi en prijsuitreiking op zondagmiddag 11 augustus in zaal De Comsche Hoeve aan de Stationsstraat 46B in Boxtel.

AANMELDEN

Café-eigenaren, darters en supporters worden aangemoedigd om deel te nemen aan deze zomerse viering van darts. Aanmelden kan vanaf heden voor 25 euro per team. In café ‘t Geveltje aan de Stationsstaat worden op 17 april en 1 mei vanaf 19.00 uur inschrijfavonden gehouden. Meer informatie hierover is te vinden op zomercompetitieboxtel.jouwweb.nl. Egge: ,,Mis dit lokale spektakel niet en bereid je voor op tien weken vol dartplezier in de gezelligste cafés van Boxtel en omstreken!”