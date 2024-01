Landelijke finale lonkt voor turnsters van Tabitta

di 30 jan, 09:51

Esmee Komen (derde divisie) en Wiese van den Eertwegh (junior eerste divisie) stromen door hun prestaties afgelopen weekeinde door naar de halve finale van het Nederlands kampioenschap. Zaterdag 23 maart kunnen zij zich plaatsen voor de landelijke eindronde.

De turnsters moesten zo’n 220 kilometer reizen voor de laatste kwalificatiewedstrijden in Heerenveen afgelopen zaterdag en zondag. Niet alleen Esmee en Wiese kwamen in actie, ook Jade Roovers kreeg de kans om zich te plaatsen voor de halve eindstrijd. Zij sprong op zaterdagochtend sinds lange tijd een tsukahara, een uitvoering met een hoge moeilijkheidsgraad. Op dat onderdeel deed zij bovenin mee.

ACHTSTE

Op brug en vloer eindigde Jade respectievelijk op een vierde en derde plek. In het algemene klassement werd Jade achtste. Maar ondanks de knappe prestatie, mag Jade toch niet naar de halve finale: ze kon een vorig kwalificatietoernooi niet volledig turnen.

Esmee was daarin gelukkiger. Ook zij turnde zaterdagochtend een stabiele wedstrijd. Vooral op het onderdeel balk kon zij haar zenuwen goed onder controle houden. Op dit onderdeel behaalde zij de derde score van deze wedstrijd. De rest van de onderdelen turnde Esmee ook binnen de top tien, wat haar allround een knappe zesde plek opleverde en een plekje bij de halve finalisten.

ZESTIEN KEER

Later op de middag mocht Wiese van den Eertwegh haar derde kwalificatiewedstrijd turnen. Ook zij begon op het onderdeel sprong. De juniorturnster traint hard om de moeilijkheidsgraad van haar oefeningen omhoog te krijgen. De kwam nog net te vroeg om dit op sprong te laten zien. Op balk liet Wiese mooi stabiel turnen zien, wat haar de derde score opleverde. Zij bleef voor de zestiende keer op rij zonder val op dit evenwichtstoestel, een knappe prestatie. De twaalfde plek in het eindklassement was voldoende voor de halve finale in Purmerend op 23 maart.