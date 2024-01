De speelsters van volleybalclub Blox speelden zaterdag in eigen huis tegen het vijfde damesteam van Donki Sjot. Het werd een zware strijd die in het voordeel viel van de Boxtelse vrouwen.

Zenuwslopend, maar Blox wint wel

ma 29 jan, 11:11

In een zenuwslopende volleybalwedstrijd wist Blox een indrukwekkende prestatie neer te zetten tegen Donki Sjot uit Den Dungen. Het werd in de thuislocatie sportcomplex De Braken in Boxtel 3-1.

Donki Sjot speelt met twee ploegen in de competitie 1e klasse G. Het vierde team staat momenteel op de eerste plek. Het vijfde stond voor aanvang van het duel in Boxtel op de vijfde plaats, een boven Blox.

De eerste set was al direct een ware krachtmeting voor de gastvrouwen, maar Blox trok wel aan het langste eind met een nipte overwinning van 26-24. Mede dankzij de felle aanvallen van Sanya Penninx en de scherpte en scorend vermogen van Rachel Spoor op de buitenpositie.

De spanning en het hoge niveau bleven in de tweede set. Hier sprong een spectaculaire omloopbal (een verrassingsaanval die naar achteren wordt gespeeld) van Heidi van Dijk werd afgerond door Carmen Steenbakkers, waardoor Blox de voorsprong behield. De set eindigde met een minimaal verschil in het voordeel van de thuisploeg: 25-23.

Winst was er ook in de derde ronde. Nu was het Mily Jansen die de zege voor Blox over de streep trok middels met een krachtige aanval vanuit het midden: 25-21.

PRIKBAL

De laatste set viel in het voordeel van Donki Sjot. De gasten wonnen met 27-25 ondanks de inspanningen van Blox en inclusief een tactische prikbal van Sanne Rijkers.

Het publiek kreeg desalniettemin een prachtige en zinderende wedstrijd voorgeschoteld. Blox en Donki Sjot hebben in de competitie nu van plek gewisseld. De speelsters van Blox kijken nu uit naar hun volgende uitdaging tegen VC Polaris op zaterdag 3 februari. De wedstrijd begint om 14.45 uur in Helmond.