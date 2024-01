Irene pakt overwinning op knollenveld Maren-Kessel

De selectie van Irene hervatte de competitie zondag op het erg hobbelige en zware veld van Maaskantse Boys in Maren-Kessel. De Gemondenaren domineerden het grootste deel van de wedstrijd en wonnen met 0-2.

Het eerste kwartier waren beide ploegen nog wat afwachtend, daarna zetten de bezoekers de wedstrijd naar hun hand. Maaskant probeerde het voetbal van Irene met veel inzet en soms ook hard spel te ontregelen. De thuisploeg kon echter niet verhinderen dat Owen van Lith zich na een mooie dieptepass vrijspeelde voor de keeper en beheerst met links (!) inschoot.

De gasten bleven sterker en kregen meer kansen, de gastheren zetten daar vooral veel overtredingen tegenover. Die leverden de tegenstander vrije trappen op. Gijs Voets mocht aanleggen vanaf ongeveer 25 meter. Hij schoot de bal met de wreef schitterend in de kruising, waardoor er nog voor rust 0-2 op het scorebord stond.

GEEN KANS WEG

In de tweede helft eenzelfde spelbeeld. De Gemondenaren heersten op het veld, maar benutten de mogelijkheden die ze creëerden niet. Ze gaven echter de hele tweede helft ook geen enkele kans weg, waardoor de overwinning nooit in gevaar kwam. Zondag 4 februari voetbalt Irene thuis in sportpark De Laat aan de Kaal Hoefsteeg. SV Loosbroek komt op bezoek, de wedstrijd begint om 14.00 uur.