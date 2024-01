Johan van den Nieuwenhuizen (rechts) begon zijn wedstrijdreeks tegen Never Despair nog stroef door z'n eerste duel te verliezen. Maar de tafeltennisser wist daarna nog twee wedstrijden te winnen en had zo een flink aandeel in de 8-5 eindzege van het Boxtelse team.

Ambitieus Taverbo start seizoen met zege

ma 29 jan, 08:00

Wie bovenin mee wil draaien in de tweede divisie tafeltennis, moet de competitie goed starten. Daarin slaagden de spelers van Taverbo 1 afgelopen zaterdag. De ambitieuze ploeg won in de eigen accommocatie aan de Voetboog met 8-5 van Never Despair uit Den Bosch.

Beide formaties gingen in de openingsfase gelijk op. Nicolas Daub won van Bosschenaar Sjoerd van Heerebeek en Jordi van der Schoot zette eenvoudig Never Despair-speler Tijn Kosters aan de kant. Maar Johan van den Nieuwenhuizen zat namens het Boxtelse team nog niet goed in de wedstrijd en verloor met 3-1 van tegenstander Gertjan van de Braak en Bram Bakker capituleerde tegen Robin Vos.

REVANCHE

Maar na de 2-2 stand liep de thuisploeg uit. Van den Nieuwenhuizen revancheerde zich voor zijn openingsduel. Daub behield zijn vorm en won ook zijn tweede wedstrijd. Van der Schoot en Bakker zetten Taverbo vervolgens op een 6-2 voorsprong. Weliswaar verloor Bakker daarna van zijn opponent, maar Daub haalde alsnog het beslissende zevende punt binnen door het spannende duel tegen Vos met 3 games tegen 2 te winnen. Never Despair pakte nog een enkelspel en de dubbel, Taverbo won nog een van de ontmoetingen. Eindstand: 8-5 in Boxtels voordeel.

Team 2, dat ook uitkomt in de tweede divisie, speelde zaterdag op hetzelfde tijdstip (ook thuis) een spannende wedstrijd. Het team verloor nipt van Het Markiezaat uit Bergen op Zoom met 6-7.

Taverbo 1 mag zich zaterdag 3 februari om 16.15 uur in Utrecht meten met SVE 1, die gezien wordt als titelconcurrent. De tweede formatie speelt op dezelfde dag om 15.00 uur tegen Tempo Team in Amsterdam.