Taekwondoka’s veroveren medailles op groot internationaal toernooi

18 minuten geleden

Ruim zevenhonderd taekwondoka’s uit maar liefst 23 verschillende landen kwamen af op de Open Dutch Championships in Helmond. De Boxtelse Taekwondo School Dekker veroverde zaterdag vier plakken tijdens het groots opgezette internationale toernooi.

De prestigieuze Open Dutch Championships trekt jaarlijks deelnemers van hoog taekwondo-niveau. Sayhun Ad Dekker was onder de indruk van de organisatie, in handen van grootmeester Willy Van de Mortel en zijn team. ,,De sfeer was super en erg sportief. Ook hebben we erg veel vrienden uit binnen- en buitenland ontmoet tijdens het toernooi.”

TS Dekker keerde met enkele fraaie prijzen terug naar Boxtel. Kaj van de Meulengraaf, Rayaan Suhooli en Saja Zahraoui behaalden op het onderdeel sparren zilver en Bana Zaeter veroverde een bronzen medaille. De groep werd naast Dekker gecoacht door boosabums Tilila Mairouche en Van de Meulengraaf, Peter-Pim Baken ging mee als scheidsrechter net als diverse ouders annex supporters. Naast de prijzen bereikte de taekwondoschool afgelopen week nog een mijlpaal: gisteren vierde zij haar 34-jarig bestaan. Meer over TS Dekker: www.tsdekker.nl.