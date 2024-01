Hockeymeiden MEP presteren ook in de zaal

29 minuten geleden

Ze leverden een knappe prestatie, de MEP-speelsters van MO10-2. De hockeymeiden wonnen alle wedstrijden in de zaalcompetitie en haalden zo de titel binnen.

De jonge talenten van MEP waren ook in de herfstcompetitie op het veld al in vorm: zij werden officieus herfstkampioen (officieel worden er geen standen bijgehouden in die leeftijdscategorie). Zaterdag werd de zaalcompetitie afgerond in sportcentrum De Dommel aan de Van der Voortweg. In de laatste wedstrijd moest tegenstander Zwart-Wit uit Breda aan de kant worden geschoven om het kampioenschap veilig te stellen. MO10-2 won de ontmoeting op glansrijke wijze met 8-0 en haalde zo de titel binnen.