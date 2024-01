Kirsten Peltenburg (links) in actie tijdens de Topmeerkampen ZuidWest in Breda. Fenne de Bie mocht tijdens dit duel de score tellen. De twee jeugspeelsters van Taverbo zetten zondag goede prestaties neer en kwalificeerden zich voor de landelijke finale op 23 maart in Zwolle.

Kirsten en Fenne naar landelijke tafeltennisfinales

vr 26 jan, 15:49

Het is Kirsten Peltenburg en Fenne de Bie gelukt om door te dringen tot het Nederlands Kampioenschap Tafeltennis op 23 maart in Zwolle. De twee jeugdspelers van Taverbo kwalificeerden zich zondag in Breda.

De talenten moesten nota bene eerst tegen elkaar spelen tijdens de Topmeerkampen ZuidWest bij tafeltennisvereniging Belcrum. Fenne pakte de zege in dat duel en nam alvast een kleine voorsprong op de landelijke topmeerkampen in Overijssel. Maar Kirsten zette de rest van het toernooi goede resultaten neer en schopte het tot de derde plek in het klassement en plaatste zich daardoor direct voor het toernooi in Zwolle.

Fenne werd zesde in de poule, maar uiteindelijk bleek ook deze notering voldoende om door te mogen naar de landelijke finales waar zij met Kirsten Taverbo zal vertegenwoordigen.