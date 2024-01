Pikeurtjes Gemonde pakt teamkampioenschap

di 23 jan, 10:51

Tess Gaakeer, Jenske Pennings, Jade Verhoeven en Ima van der Velden, amazones van de Gemondse ponyclub De Pikeurtjes, zijn zondag Brabants teamkampioen geworden, net als vorig jaar. Het toernooi speelde zich af in manege De Molenheide in Schijndel.

De Gemondse deelnemers kwamen uit in de klasse L, categorie BCDE. De meisjes reden ‘s ochtends een prachtige gezamenlijke proef. Verder moesten twee combinaties hun dressuurvaardigheden tonen en kwam ook nog het springen aan bod. Tess en Ima wonnen met hun pony’s de dressuurproeven. Onder aanmoediging van hun teamgenoten, vrienden en familie loodsten Jade en Ima hun pony’s over de hindernissen. Tijdens Jades ronde viel er een balkje, Ima bleef foutloos. Het team, onder leiding van Ingrid Gaakeer, behaalde een totale score van 835 punten, genoeg voor de titel. Op menig toernooi valt de Gemondse club overigens in de prijzen. Ook nu zetten amazones en pony’s hun beste beentje op het juiste moment voor.