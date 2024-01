Boxtelse zwemster Isa Schellekens tweemaal Brabants kampioen

Isa Schellekens (23) uit Boxtel kon na een toernooi van twee weekenden een doel van haar bucketlist strepen: Brabants zwemkampioen worden. Ze sleepte op de kortebaan zelfs twee titels in de wacht en nóg vijf podiumplaatsen. 13 en 14 januari gingen de beste zwemmers van de provincie in Tilburg te water, een week later doken ze in Eindhoven het bad in.