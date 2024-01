Maissam Bezbiz (links) is herstellende van een longontsteking. Toch turnde ze een nette wedstrijd. Ninthe Scheffer sleepte een zilveren medaille in de wacht.

Tabitta-turnster Ninthe Scheffer wint zilveren plak

ma 22 jan, 12:00

De turnsters van Tabitta zitten volop in de kwalificatiewedstrijden voor regionale kampioenschappen. Zaterdag en zondag waren er wedstrijden in Tilburg. Daar deden tien deelnemers vanuit de Boxtelse vereniging aan mee. Ninthe Scheffer (junior derde divisie) behaalde er een zilveren plak.

De turnster was helemaal in haar element. Haar stabiele oefening op de balk leverde haar het hoogste punt van de wedstrijd op dat toestel op. Op vloer blonk Ninthe eveneens uit, ze kwam tot de derde score. Haar sprong en brugoefening bleken dermate goed dat ze de zilveren medaille kreeg omgehangen.

NIEUWE CHOREOGRAFIE

Maissam Bezbiz, uitkomend in dezelfde divisie als Ninthe, kampte met de naweeën van een longontsteking. Desalniettemin liet ze een mooie nieuwe choreografie zien op de vloer waar de jury van onder de indruk was. Ze behaalde de derde score op sprong en werd in het algemene dagklassement negende.

Cailynn Langenhuijsen en Maeve Daniëls (beiden tweede divisie jeugd) kwamen goed voor de dag op vloer. Cailynn kreeg het op vier na hoogste punt voor haar oefening, Maveve ontving complimenten van de jury voor haar sprongen die ze fraai in spagaat turnde. Op de andere toestellen liep het wat minder goed bij dit tweetal, dat wel persoonlijke doelen behaalde.

YURCHENKO

Hailey Kuijten (pupil 3) traint in een gecombineerd team met TopTurnen Zuid uit Den Bosch. Ze liet een mooie yurchenko en arabier zien op het onderdeel sprong. Op balk en vloer viel ze, maar met name op brug toonde Hailey vooruitgang ten opzichte van de vorige wedstrijd.

Diaz Verhoeven (pupil 3), Nienke van Sambeek, Eva Prent, Maud de Bie (pupillen 2) en Ysa Jongbloets (pupil 1) vormen een volledig Tabitta-team. Eva turnde beheerst op de balk en elegant op de vloer. Maud had flink getraind op de overslagsalto op vloer. Die lukte op het moment suprême echter nog niet. De reuzendraaien van Ysa aan de rekstok slaagden met behulp van turnlusjes prima. Op vloer viel alles voor haar op zijn plek, ze maakte bovendien voor het eerst een losse radslag.

Ook Nienke straalde op de vloer en liet zien goed in dit hoge niveau te passen. Ze scoorde het hoogste punt op de brug van het team. Diaz had niet helemaal haar dag, maar presenteerde toch een fraaie flikflak op de balk en een prima vloeroefening.

In hoeverre de turnsters van Tabitta door zijn naar een volgende ronde of toestelfinales, was nog niet bekend. De kwalificatiewedstrijden zijn voorronden voor regionale of zelfs landelijke kampioenschappen.