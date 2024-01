Boogschutter L’Union Boxtel breekt clubrecord

ma 22 jan, 10:39

Jelt van de Langenberg, lid van handboogvereniging L’Union Boxtel, had vorige week het vizier op scherp staan. Hij scherpte zijn persoonlijk record en het clubrecord aan.

Van de Langenberg deed met het eerste viertal van L’Union in Schijndel mee aan een competitiewedstrijd in de discipline 25 meter, één pijl tegen Concordia uit Sint-Oedenrode. Het Boxtelse team won met 10-0, niet eens met geweldige scores, op die van Van de Langenberg na. Hij liet 245 punten uit 25 schoten noteren. Een topscore, ook landelijk gezien. Het oude clubrecord stond op naam van Adrie van de Langenberg. Hij scoorde in 1998 244 punten.

Marchel Kluijtmans was goed voor 218, Henk Jegers voor 217 en invaller Henri van de Broek voor 212 punten.

Het tweede viertal deed vorige week eveneens goede zaken. Onder aanvoering van Tonny van Esch, die een persoonlijk record behaalde van 220 punten, won het in de eigen accommodatie aan de Molenwijkseweg met 6-4 van De Rozenjagers Eerde. Edwin Looyaard noteerde 214 punten, Patrick Fijneman 206 en Ben Westenburger 169.

Overige uitslagen: Vince v. Boxtel 198, Susan v.d. Heijden 183, Bas Ursem 173, Frans Kluijtmans 164 en Kay Scheepens 155 punten.