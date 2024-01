Vrouwen Blox tonen karakter tegen koploper Donki Sjot

ma 22 jan, 09:18

De volleybalvrouwen van het Boxtelse Blox verloren vrijdag weliswaar van koploper Donki Sjot 4, ze toonden wel karakter in Den Dungen. Dankzij hun gedegen blokkering pakten ze de tweede set.

De bezoeksters stonden voor een uitdaging met slechts zes speelsters, waarvan er twee niet helemaal fit waren. De anderen zijn geblesseerd of op wintersport.

Thuis in Boxtel klopte Blox Donki Sjot nog met 4-0. Dat leek nu vrijwel ondoenlijk, elke gewonnen set was welkom. In eerste instantie domineerde de lijstaanvoerder. De ploeg uit Den Dungen sleepte de eerste set met 25-12 in de wacht. De bezoeksters verrasten de tegenstander door set twee met 20-25 te winnen, vooral door een sterk blok.

De thuisspeelsters herpakten zich in het derde bedrijf, 25-13, maar hadden het in set vier weer moeilijk tegen de Boxtelse vrouwen. Blox streed voor wat het waard was, maar moest uiteindelijk met 22-25 het hoofd buigen.

Zaterdag 27 januari speelt Blox thuis in sportcomplex De Braken tegen Donki Sjot 5, de wedstrijd begint om 12.30 uur.