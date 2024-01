Rugbyers Ducks/Oysters pakken in Tilburg de draad weer op

za 20 jan, 14:00

De tweede seizoenshelft begint voor de rugbyers van Ducks/Oysters zondag 21 januari. De combinatieploeg gaat naar Tilburg voor een uitwedstrijd tegen studententeam Tarantula. De wedstrijd begint om 15.00 uur.

Ducks/Oysters won de laatste ontmoeting met de Tilburgers. Die was in september vorig jaar in Boxtel. Een ruime zege was het niet, sterker nog, die wedstrijd ontaardde in een ware thriller waarin de thuisploeg uiteindelijk met 40-35 aan het langste eind trok.

Een maand geleden speelden de Boxtelse en Oisterwijkse rugbyers hun laatste partij voor de winterstop. Ze gingen op bezoek bij RC Eindhoven en werden op een nederlaag getrakteerd.

TRAINEN

De sporters hebben in de tussentijd niet stilgezeten. Er waren weliswaar geen wedstrijden, maar ze trainden wel. Zondag moet blijken of hun inzet vruchten afwerpt.